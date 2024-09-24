Кандидат в президенты МОК: мы должны сохранить независимость организации

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший рассказал о работе, которую предстоит провести новому главе МОК.

«Дорожная карта разработана. Это предполагает подготовку предложений и решений с той скоростью, которую требуют изменения, связанные с развитием технологий. Мы также должны переосмыслить понимание спорта и превратить это в большие возможности. Нам нужно осознавать угрозы, которые могут возникнуть в будущем. Мы должны сохранить независимость МОК как нечто неоспоримое», — приводит слова Самаранча-младшего Marca.

Напомним, в расширенный список кандидатов на пост главы МОК вошли Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьян, Йохан Элиаш и Фейсал Аль-Хуссейн.