Премьер-министр Индии заявил о желании провести в стране Олимпиаду в 2036 году

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высказался о желании провести в стране летние Олимпийские игры в 2036 году.
«Всего несколько недель назад завершилась Олимпиада в Париже. Совсем скоро вы станете свидетелями Олимпиады в Индии. Мы прикладываем все возможные усилия для проведения Игр 2036 года.
Будь то спорт, бизнес, окружающая среда или развлечения. Индия сегодня в центре внимания», — приводит слова политика Inside the Games.
Напомним, летние Олимпийские игры 2024 года проходили в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе в составе 15 человек. Теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебряную медаль в женском парном разряде.