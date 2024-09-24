Сборная России по мини-футболу уступила Чили в первом товарищеском матче со счётом 0:3

Сборная России по мини-футболу уступила Чили в первом товарищеском матче. Счёт — 0:3. Встреча состоялась накануне в Сантьяго.

Российские футболисты пропустили голы на 17-й, 26-й и 38-й минутах. Также красную карточку за споры с арбитрами получил Артём Ниязов. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Вторая товарищеская игра с Чили состоится 25 сентября в 02:00 по московскому времени.

Ранее определились все пары плей-офф чемпионата мира по футзалу — 2024, который в эти дни проходит в Узбекистане. Сегодня, 24 сентября, в раунде 1/8 финала состоятся первые матчи. Сборная Бразилии сыграет с Коста-Рика, а команда из Нидерландов встретится с Украиной.