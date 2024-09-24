Сборные Франции и Ирана подозревают в договорном матче на ЧМ по футзалу — RMC Sport

Сборные Ирана и Франции подозревают в договорном матче в рамках группового этапа ЧМ по футзалу. Об этом сообщает RMC Sport. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу Ирана.

Издание указывает, что французы могли специально проиграть встречу, чтобы получить более удобных соперников в раунде плей-офф. Франция до матча с Ираном группе F уже обеспечила себе выход в решающий этап турнира.

В 1/8 финала ЧМ-2024 Франция должна сыграть с Таиландом, а Иран — с Марокко.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.