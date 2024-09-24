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ФИФА организовала проверку из-за подозрений в договорном матче на ЧМ по футзалу

ФИФА организовала проверку из-за подозрений в договорном матче на ЧМ по футзалу
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ФИФА организовала проверку из-за подозрений о договорном матче между сборными Ирана и Франции на ЧМ по футзалу в Узбекистане. Об этом сообщает RMC Sport. Уточняется, что с претензиями выступили сборные Ливии и Парагвая.

«ФИФА в курсе жалоб со стороны команд-участниц ЧМ-2024 в Узбекистане. Пока процесс [расследование] продолжается, никаких других комментариев не будет», — приводят комментарий ФИФА в RMC Sport.

ЧМ-2024 . Группа F. 3-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 4
Иран
0:1 Агапур – 25'     0:2 Оладгобад – 28'     0:3 Рафиэйпур – 30'     0:4 Агапур – 37'     1:4 Туре – 37'    

В 1/8 финала ЧМ-2024 Франция должна сыграть с Таиландом, а Иран — с Марокко.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Календарь ЧМ-2024 по футзалу
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