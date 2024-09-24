Главный тренер Таиланда по футзалу: Иран и Франция опозорили мой вид спорта

Главный тренер сборной Таиланда по футзалу Мигель Родриго прокомментировал подозрения в договорном матче между сборными Франции и Ирана. Таиланду предстоит сыграть с «трёхцветными» в 1/8 финала соревнований 27 сентября.

«Что бы ни случилось 27-го числа, я говорю: «Франция, мы ждём тебя с распростёртыми объятиями». Иран и Франция, тренеры и игроки, опозорили мой вид спорта. Это большой позор!» — написал специалист в социальных сетях.

Ранее ФИФА организовала проверку из-за подозрений о договорном матче между сборными Ирана и Франции на ЧМ по футзалу в Узбекистане. Об этом сообщает RMC Sport. Уточняется, что с претензиями выступили сборные Ливии и Парагвая.