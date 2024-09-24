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Бразильцы вышли в 1/4 финала ЧМ по футзалу, разгромив сборную Коста-Рики

Бразильцы вышли в 1/4 финала ЧМ по футзалу, разгромив сборную Коста-Рики
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Бразильские футболисты обыграли костариканцев в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу в Узбекистане. Счёт — 4:0. Счёт во встрече на пятой минуте открыл Марсель. На 12-й голом отметился Фелипе Валерио, Леандро Лина забил на 28-й, Негиньу на 36-й.

ЧМ-2024 . 1/8 финала
24 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Бразилия
Окончен
5 : 0
Коста-Рика
1:0 Марсель – 5'     2:0 Валерио – 12'     3:0 Лино – 28'     4:0 Негиньу – 36'     5:0 Негиньу – 40'    

В четвертьфинале соревнований Бразилия сыграет с победителем противостояния между Ираном и Марокко. Эта встреча состоится 26 сентября.

Ранее ФИФА организовала проверку из-за подозрений в договорном матче между сборными Ирана и Франции на ЧМ по футзалу в Узбекистане. Об этом сообщает RMC Sport. Уточняется, что с претензиями выступили сборные Ливии и Парагвая.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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