Бразильцы вышли в 1/4 финала ЧМ по футзалу, разгромив сборную Коста-Рики

Бразильские футболисты обыграли костариканцев в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу в Узбекистане. Счёт — 4:0. Счёт во встрече на пятой минуте открыл Марсель. На 12-й голом отметился Фелипе Валерио, Леандро Лина забил на 28-й, Негиньу на 36-й.

В четвертьфинале соревнований Бразилия сыграет с победителем противостояния между Ираном и Марокко. Эта встреча состоится 26 сентября.

Ранее ФИФА организовала проверку из-за подозрений в договорном матче между сборными Ирана и Франции на ЧМ по футзалу в Узбекистане. Об этом сообщает RMC Sport. Уточняется, что с претензиями выступили сборные Ливии и Парагвая.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.