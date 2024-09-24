Cборная Украины вышла в 1/4 финала ЧМ по футзалу, обыграв Нидерланды

Украинские футболисты обыграли нидерландцев в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу в Узбекистане со счётом 3:1.

Счёт во встрече на шестой минуте открыл Михаил Зварыч. На 29-й минуте забил нидерландский футболист Саид Бузамбу. Украинец Андрей Мельник сделал дубль, отличившись на 31-й и 40-й минутах.

В четвертьфинале соревнований Украина сыграет с победителем противостояния между Испанией и Венесуэлой. Эта встреча состоится 25 сентября.

Ранее ФИФА организовала проверку из-за подозрений в договорном матче между сборными Ирана и Франции на ЧМ по футзалу в Узбекистане. Об этом сообщает RMC Sport. Уточняется, что с претензиями выступили сборные Ливии и Парагвая.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.