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Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 24 сентября

Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 24 сентября
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Сегодня, 24 сентября, прошли первые матчи плей-офф чемпионата мира по футзалу — 2024. Были сыграны матчи на стадии 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Чемпионат мира по футзалу. 1/8 финала. Результаты встреч 24 сентября:

  • Бразилия — Коста-Рика — 5:0 (2:0, 3:0);
  • Нидерланды — Украина — 1:3 (0:1, 1:2).

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Ранее ФИФА организовала проверку из-за подозрений в договорном матче между сборными Ирана и Франции на ЧМ по футзалу в Узбекистане. Об этом сообщает RMC Sport. Уточняется, что с претензиями выступили сборные Ливии и Парагвая.

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