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НОК Украины попросил МОК не допускать детей-шахматистов из России к турнирам ФИДЕ

НОК Украины попросил МОК не допускать детей-шахматистов из России к турнирам ФИДЕ
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой не допускать детей до 12 лет из России и Беларуси до шахматных командных соревнований под флагами своих стран.

«Текущие обстоятельства не дают никаких оснований для пересмотра ограничений, связанных с шахматными федерациями России и Беларуси, даже для детей до 12 лет. Украина настаивает на том, что национальные команды России и Беларуси не имеют права участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ и представлять свои страны», — говорится в пресс-релизе НОК Украины.

Напомним, Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) из России и Беларуси.

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