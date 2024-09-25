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Чили – Россия, результат матча 25 сентября 2024, счет 3:3, товарищеский матч

Сборная России по футзалу сыграла вничью с Чили, обменявшись голами на последней минуте
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В ночь с 24 на 25 сентября мск в столице Чили Сантьяго завершился второй товарищеский матч между сборными Чили и России по футзалу. Игра завершилась вничью со счётом 3:3.

В составе национальной команды России отличились Павел Карпов, открывший счёт в матче на седьмой минуте, и Андрей Понкратов, который установил счёт 2:2 на 37-й минуте и вывел российскую сборную вперёд на последней минуте. Чилийцы забили за 18 секунд до конца игры, установив итоговый равный счёт.

Эта игра стала второй и заключительной для российских футзалистов в серии выездных товарищеских матчей со сборной Чили. Ранее первая встреча завершилась победой чилийцев со счётом 3:0.

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