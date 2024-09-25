Андрей Понкратов прокомментировал упущенную победу сборной России по футзалу над Чили

Игрок сборной России по футзалу Андрей Понкратов дал комментарий по итогам второго товарищеского матча в Сантьяго со сборной Чили, который завершился вничью 3:3 с голом хозяев площадки за 18 секунд до конца игры.

«Очень хотелось реабилитироваться за вчерашнее поражение. Выходили с другим желанием и настроем. В принципе, контролировали игру даже после второго пропущенного мяча. Понимали, что сможем отыграться, и сделали это при игре «5 на 4». К сожалению, в конце допустили ошибку и соперник свёл матч вничью. Поменял бы свои два гола на победу? Конечно», — приводит слова Понкратова официальный телеграм-канал сборной России по футзалу.

Ранее первый матч Чили — Россия завершился победой чилийцев со счётом 3:0.