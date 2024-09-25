Чемпионат мира по футзалу: расписание матчей на 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, пройдут матчи 1/8 финала мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня на 25 сентября.

Чемпионат мира по футзалу. Мужчины.

1/8 финала:

15:30. Испания — Венесуэла.

18:00. Парагвай — Афганистан.

Первыми четвертьфиналистами турнира стали сборные Бразилии и Украины, в 1/8 финала обыгравшие Коста-Рику и Нидерланды соответственно.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.