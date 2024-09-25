Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира по футзалу: расписание матчей на 25 сентября

Чемпионат мира по футзалу: расписание матчей на 25 сентября
Комментарии

Сегодня, 25 сентября, пройдут матчи 1/8 финала мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня на 25 сентября.

Чемпионат мира по футзалу. Мужчины.
1/8 финала:

  • 15:30. Испания — Венесуэла.
  • 18:00. Парагвай — Афганистан.

Первыми четвертьфиналистами турнира стали сборные Бразилии и Украины, в 1/8 финала обыгравшие Коста-Рику и Нидерланды соответственно.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Материалы по теме
Большой скандал на чемпионате мира по футзалу. Франция и Иран открыто сдали игру?
Большой скандал на чемпионате мира по футзалу. Франция и Иран открыто сдали игру?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android