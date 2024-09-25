Глава USADA заявил пранкерам из России, что участники Игр дружбы не смогут выступать на ОИ

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что спортсмены, которые примут участие в Играх дружбы в России, не смогут участвовать на Олимпийских играх в будущем. Эту мысль он озвучил в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились африканским чиновником.

«МОК может это рассмотреть, если они почувствуют серьёзную угрозу со стороны этих Игр дружбы. Раньше существовало то, что называлось принципом взаимности… Если вы собираетесь участвовать в тех Играх, в которых нет допинг-контроля, которые не санкционированы нашей страной или нашей международной спортивной федерацией, то не сможете участвовать в Олимпийских играх», — сказал Тайгарт в разговоре, опубликованном в телеграм-канале пранкеров.

Всемирные игры дружбы, которые должны были состояться в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге, перенесены.