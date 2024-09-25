26 сентября стартует «Спорт Бизнес Конгресс» в Москве

Главное деловое событие в сфере спортивного бизнеса «Спорт Бизнес Конгресс» пройдёт в Москве с 26 по 27 сентября. В рамках двухдневного конгресса холдинг конгресс объединит ведущих представителей спортивной отрасли в инфраструктуре и маркетинге. Мероприятие пройдёт в обновлённом УСЗ «Дружба» (ул. Лужники, д. 24, стр. 5).

От редакции «Чемпионата» на мероприятии выступят директор по маркетингу Галина Зубкова и главный редактор Вячеслав Опахин.

«Спорт Бизнес Конгресс» – это новый формат делового ивента, состоящий из двух направлений: «Арена Форум» и «Проспорт». В прошлом году ивент посетили 1460 гостей из 67 регионов России, спикерами выступили 185 ведущих специалистов, а посетителям были доступны 40 часов лекций, презентаций и мастер-классов.