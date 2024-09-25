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Замминистра спорта Ростовской области Гадарова задержана по подозрению в коррупции

Замминистра спорта Ростовской области Гадарова задержана по подозрению в коррупции
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Заместитель министра спорта Ростовской области Светлана Гадарова была задержана по подозрению в коррупции. По информации 161.ru Гадаровой вменяют статью 290 УК РФ «Взятка».

«Обыски прошли 23-24 сентября по месту работы и проживания. По месту работы обнаружили документы. Проверка и обыски шли по заявлению региональной прокуратуры, которая в предыдущей проверке нашла коррупционные схемы в работе Минспорта и физкультуры. Под подозрением у силовиков ещё одна сотрудница Минспорта, но пока её фамилия не называется», — сообщили в 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Официально ни арест, ни задержание замминистра не комментировали.

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