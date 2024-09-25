Сборная Венесуэлы вышла в 1/4 финала ЧМ по футзалу, в равном матче обыграв Испанию
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Венесуэльские футболисты обыграли испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу в Узбекистане. Счёт — 2:1. Счёт во встрече на 12-й минуте открыл Хосе Вильялобос. На 23-й минуте сравнял Рауль Гомес, на 39-й Виктор Карреньо вывел Венесуэлу вперёд.
ЧМ-2024 . 1/8 финала
25 сентября 2024, среда. 15:30 МСК
Испания
Окончен
1 : 2
Венесуэла
0:1 Вильялобос – 12:54 1:1 Гомес – 23:53 1:2 Карреньо – 39:42
В четвертьфинале соревнований Венесуэла сразится со сборной Украины, которая ранее обыграла Нидерланды. Эта встреча состоится 29 сентября.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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