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Стали известны цены на билеты на матч за звание чемпиона мира между Лижэнем и Доммараджу

Стали известны цены на билеты на матч за звание чемпиона мира между Лижэнем и Доммараджу
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Стали известны цены на билеты на матч за звание чемпиона мира, который пройдёт в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 20 ноября по 15 декабря 2024 года. Цены на билеты варьируются от 4608 рублей до 27 360 рублей.

В поединке за мировую корону сыграет действующий чемпион мира китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, который завоевал титул, обыграв Яна Непомнящего. Ему будет противостоять самый молодой победитель турнира претендентов в истории, индийский шахматист Гукеш Доммараджу.

Напомним, это будет первый матч за 138 лет, в котором примут участие два шахматиста из Азии. Также это будет всего лишь второй раз в истории матч за звание чемпиона мира, который проводится в Юго-Восточной Азии. Первый раз это было в Багио, на Филиппинах, в 1978 году.

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