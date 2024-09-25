Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

С олимпийской чемпионки из США сняли обвинения по делу о краже в супермаркете

С олимпийской чемпионки из США сняли обвинения по делу о краже в супермаркете
Аудио-версия:
Комментарии

С олимпийской чемпионки по софтболу американки Меган Петтипайс сняты все обвинения по делу о краже в супермаркете WalMart. В марте этого года она была арестована после того, как служба безопасности магазина обнаружила, что некоторые товары, в том числе ветчина и спаржа стоимостью $ 67, не были отсканированы при оформлении самообслуживания.

«Это очень печально. Я счастлива, что обвинения были сняты, но это нанесло ущерб моей карьере. Это изменило всё в моей жизни», — приводит слова Петтипайс National Post.

При осмотре её сумочки были найдены три одноразовых вейпа, а также две нераспечатанные блистерные упаковки с лекарством от тошноты «Зофран», что привело к предъявлению ей обвинения не только в краже не прошедших проверку продуктов, но и в хранении марихуаны и других запрещённых веществ. Несколько дней спустя она подала в отставку с поста главного тренера команды NCAA по софтболу дивизиона 1 Университета Вальпараисо в Индиане (США).

Позже выяснилось, что автомат в магазине не зарегистрировал её ветчину и спаржу, когда она их сканировала. Мало того, вейпы не содержали никотина или каннабиоидов, а таблетки от тошноты принадлежали её помощнику, который попросил Петтипайс отнести их ему во время игры в софтбол.

Материалы по теме
С владельца «Никс» и «Рейнджерс» сняты обвинения в сексуальном насилии
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android