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Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, возможно, получила предложение руки и сердца

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, возможно, получила предложение руки и сердца
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Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова получила предложение руки и сердца и приняла его. Об этом спортсменка сообщила на личной странице в социальных сетях, выложив фотографию с кольцом. Однако есть вероятность, что Мельникова участвует в съёмках сериала.

Фото: Личный архив Мельниковой

«Неожиданно… но да», — подписала фото Мельникова.

Отметим, что избранник Мельниковой не раскрывается. Он стоит спиной к камере и также показывает руку с кольцом на безымянном пальце.

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), кроме командного золота, Мельникова завоевала бронзовые медали в многоборье и в вольных упражнениях. На текущие Игры-2024 в Париже Ангелина не поехала.

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