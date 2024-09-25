Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, возможно, получила предложение руки и сердца

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова получила предложение руки и сердца и приняла его. Об этом спортсменка сообщила на личной странице в социальных сетях, выложив фотографию с кольцом. Однако есть вероятность, что Мельникова участвует в съёмках сериала.

Фото: Личный архив Мельниковой

«Неожиданно… но да», — подписала фото Мельникова.

Отметим, что избранник Мельниковой не раскрывается. Он стоит спиной к камере и также показывает руку с кольцом на безымянном пальце.

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), кроме командного золота, Мельникова завоевала бронзовые медали в многоборье и в вольных упражнениях. На текущие Игры-2024 в Париже Ангелина не поехала.