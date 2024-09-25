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Сборная Австралии стала чемпионом мира по велошоссе в смешанной эстафете

Сборная Австралии выиграла чемпионат мира по велоспорту в смешанной командной эстафете, проехав 53,7 километра за 1:12.52,28. Состав команды: Майкл Мэттьюс, Джей Вайн, Бен О’Коннор, Грейс Браун, Броди Чапмэн и Руби Роузман-Ганнон.

Второе место с отставанием 0,85 секунды заняла команда Германии (Марко Бреннер, Максимилиан Шахманн, Мигель Хайденманн, Франциска Кох, Лианн Липерт и Антония Нидермайер). Бронзовые медали завоевали велогонщики из Италии Эдоардо Аффини, Маттиа Каттанео, Филиппо Ганна, Элиза Лонго Боргини, Сорая Паладин и Гайя Реалини (+8,25 секунды).

Чемпионат мира по велошоссе — 2025. Смешанная эстафета, 53,7 км.

Австралия - 1:12.52,28. Германия — отставание +0,85. Италия + 8,25. Франция + 23,83. Дания + 2.06,52. США + 2.16,81.