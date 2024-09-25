Парагвайские футболисты вышли в 1/4 финала ЧМ по футзалу, обыграв Афганистан
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Парагвайские футболисты обыграли команду Афганистана в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу в Узбекистане. Счёт — 3:1. Счёт во встрече на 14-й минуте открыл афганец Хамид Хоссаини. На 29-й, 40-й и 41-й минутах Мартинес, Мендес и Эспиноса вывели Парагвай вперёд.
ЧМ-2024 . 1/8 финала
25 сентября 2024, среда. 18:00 МСК
Парагвай
Окончен
3 : 1
ОТ
Афганистан
0:1 Хоссаини – 14:34 1:1 Мартинес – 29:40 2:1 Мендес – 40:51 3:1 Эспиноса – 41:02
В четвертьфинале соревнований Парагвай сразится с победителем матча между Францией и Таиландом. Эта встреча состоится 30 сентября.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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