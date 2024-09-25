Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Парагвайские футболисты вышли в 1/4 финала ЧМ по футзалу, обыграв Афганистан

Парагвайские футболисты вышли в 1/4 финала ЧМ по футзалу, обыграв Афганистан
Комментарии

Парагвайские футболисты обыграли команду Афганистана в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу в Узбекистане. Счёт — 3:1. Счёт во встрече на 14-й минуте открыл афганец Хамид Хоссаини. На 29-й, 40-й и 41-й минутах Мартинес, Мендес и Эспиноса вывели Парагвай вперёд.

ЧМ-2024 . 1/8 финала
25 сентября 2024, среда. 18:00 МСК
Парагвай
Окончен
3 : 1
ОТ
Афганистан
0:1 Хоссаини – 14:34     1:1 Мартинес – 29:40     2:1 Мендес – 40:51     3:1 Эспиноса – 41:02    

В четвертьфинале соревнований Парагвай сразится с победителем матча между Францией и Таиландом. Эта встреча состоится 30 сентября.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Календарь ЧМ-2024 по футзалу
Таблица ЧМ-2024 по футзалу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android