Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, прошли матчи плей-офф чемпионата мира по футзалу — 2024. Были сыграны встречи на стадии 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Чемпионат мира по футзалу. 1/8 финала. Результаты встреч 25 сентября:

Испания — Венесуэла— 1:2 (0:1, 1:1);

Парагвай — Афганистан — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

В четвертьфинале соревнований Венесуэла сразится со сборной Украины, а Парагвай встретится с победителем матча между Францией и Таиландом.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.