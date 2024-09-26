Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 25 сентября

Результаты матчей чемпионата мира по футзалу 25 сентября
Комментарии

Сегодня, 25 сентября, прошли матчи плей-офф чемпионата мира по футзалу — 2024. Были сыграны встречи на стадии 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Чемпионат мира по футзалу. 1/8 финала. Результаты встреч 25 сентября:

  • Испания — Венесуэла— 1:2 (0:1, 1:1);
  • Парагвай — Афганистан — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

В четвертьфинале соревнований Венесуэла сразится со сборной Украины, а Парагвай встретится с победителем матча между Францией и Таиландом.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Материалы по теме
Большой скандал на чемпионате мира по футзалу. Франция и Иран открыто сдали игру?
Большой скандал на чемпионате мира по футзалу. Франция и Иран открыто сдали игру?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android