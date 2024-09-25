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ЦСКА выиграл у «Акбузата» в матче мужской гандбольной Суперлиги—2024/2025

ЦСКА выиграл у «Акбузата» в матче мужской гандбольной Суперлиги—2024/2025
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Гандболисты ЦСКА победили уфимский «Акбузат» со счётом 28:21 (13:11) в домашнем матче чемпионата России — 2024/2025.

Самым результативным игроком встречи стал правый полусредний московских армейцев Сергей Иванов, забросивший семь мячей. Белорусские гандболисты Юлиан Гирик и Артур Рудь, выступающие за ЦСКА, забили по шесть голов.

Армейский клуб набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. Команда из столицы Башкирии с двумя баллами находится на 10-й строчке.

Чемпионат России. Мужчины.

ЦСКА — «Акбузат» — 28:21 (13:11) (Иванов — 7, Рудь, Гирик — по 6; Василенко, Мишин — по 4).

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