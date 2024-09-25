Польскую тяжелоатлетку едва не придавило штангой на молодёжном чемпионате мира

Польскую тяжелоатлетку Мартыну Доленгу, выступавшую в категории до 71 кг, едва не придавило штангой на молодёжном чемпионате мира в Леоне (Испания).

Во время упражнения в толчке у спортсменки сначала разъехались плохо закреплённые блины на грифе, после чего у неё поехала нога, и она упала на помост. Штанга приземлилась в считаных сантиметрах от польки.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Доленга избежала травмы и завершила соревнования с девятым результатом. На прошлогоднем молодёжном чемпионате мира она завоевала бронзовую медаль. Спортсменка из Польши является дочерью трёхкратного чемпиона мира и бронзового призёра летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Марцина Доленги. Он был дважды дисквалифицирован за допинг — в 2004 и 2014 годах.

Молодёжный чемпионат мира по тяжёлой атлетике проходит в Леоне с 19 по 27 сентября.