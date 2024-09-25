UWW смягчил критерии допуска борцов из России и Беларуси до международных соревнований

Объединённый мир борьбы (UWW) обновил критерии допуска борцов из России и Беларуси до международных соревнований. Организация сняла ограничения со спортсменов, связанных с вооружёнными силами или органами безопасности, но не участвующих в боевых действиях и не выражающих публично поддержку СВО, сообщает официальный сайт UWW.

UWW также пересмотрит все отстранения, решения о которых были приняты ранее в отношении спортсменов и персонала, в соответствии с новыми критериями.

Имеющие право на выступление в турнирах российские и белорусские борцы и персонал продолжат соревноваться под нейтральным флагом в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. Гимн UWW будет использоваться на церемониях. Никакие ссылки на флаг, символы или гербы России и Беларуси не будут разрешены.

В апреле 2023 года UWW допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Каждый спортсмен допускается до соревнований после проверки на предмет отношения к СВО.