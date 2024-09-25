Российский велогонщик Роман Ермаков выиграл престижную однодневку в Италии

19-летний российский велогонщик Роман Ермаков, выступающий за команду CTF Victorious, стал победителем 55-й однодневной гонки «Руота д’Оро» в Италии.

Протяжённость гонки составила 168,5 км. Маршрут однодневки, входящей в календарь UCI Europe Tour, пролегал по дорогам итальянской коммуны Террануова-Браччолини. Южноафриканский велогонщик Трэвис Стидман из Q35,5 финишировал вторым, итальянец Алессандро Пинарелло замкнул тройку сильнейших.

«Руота д’Оро» проводится с 1978 года. В 2006-м победу в итальянской однодневке одержал другой представитель России Сергей Колесников.

В 2022 году Роман Ермаков победил в престижной юниорской велогонке «Обель — Тимистер — Ставело», состоявшейся в Бельгии.