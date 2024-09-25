Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фехтовальщик из Венгрии обещал завещать золотую медаль ОИ вору, укравшему её

Фехтовальщик из Венгрии обещал завещать золотую медаль ОИ вору, укравшему её
Аудио-версия:
Комментарии

У бывшего фехтовальщика 65-летнего Ласло Чонгради из Венгрии украли золотую олимпийскую медаль, завоёванную им на Играх-1988 в Сеуле (Южная Корея). Спортсмен обещал завещать награду вору, если он вернёт её при жизни.

«Вот уже в течение двух недель я не могу успокоиться и быть счастливым, потому что всё напоминает мне о моей украденной золотой олимпийской медали. Я бы всё отдал преступнику, но хочу, чтобы он вернул бесполезный предмет, который для него ничего не значит. Бросьте её в почтовый ящик, и, если хотите, я не буду передавать её музею в своём завещании, а завещаю её вам.

Он мог бы забрать и другие важные вещи, но по какой-то причине медаль была всем, что его интересовало. Вор прикасался ко многим вещам, на них осталось много отпечатков пальцев, но нет ничего, что могло бы их идентифицировать. Не знаю, что сделать, чтобы донести до него сообщение: я не хочу сворачивать ему шею, я разумный человек», — приводит слова фехтовальщика Sportal.hu.

Чонгради завоевал золотую медаль на Олимпиаде-1988 в командных соревнованиях по фехтованию на саблях.

Материалы по теме
С олимпийской чемпионки из США сняли обвинения по делу о краже в супермаркете
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android