Фехтовальщик из Венгрии обещал завещать золотую медаль ОИ вору, укравшему её

У бывшего фехтовальщика 65-летнего Ласло Чонгради из Венгрии украли золотую олимпийскую медаль, завоёванную им на Играх-1988 в Сеуле (Южная Корея). Спортсмен обещал завещать награду вору, если он вернёт её при жизни.

«Вот уже в течение двух недель я не могу успокоиться и быть счастливым, потому что всё напоминает мне о моей украденной золотой олимпийской медали. Я бы всё отдал преступнику, но хочу, чтобы он вернул бесполезный предмет, который для него ничего не значит. Бросьте её в почтовый ящик, и, если хотите, я не буду передавать её музею в своём завещании, а завещаю её вам.

Он мог бы забрать и другие важные вещи, но по какой-то причине медаль была всем, что его интересовало. Вор прикасался ко многим вещам, на них осталось много отпечатков пальцев, но нет ничего, что могло бы их идентифицировать. Не знаю, что сделать, чтобы донести до него сообщение: я не хочу сворачивать ему шею, я разумный человек», — приводит слова фехтовальщика Sportal.hu.

Чонгради завоевал золотую медаль на Олимпиаде-1988 в командных соревнованиях по фехтованию на саблях.