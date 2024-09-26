Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ушёл из жизни заслуженный тренер СССР по тяжёлой атлетике Ибрагим Кодзоев

Заслуженный тренер СССР по тяжёлой атлетике Ибрагим Кодзоев умер в возрасте 84 лет.

«Сегодня на 85-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР по тяжёлой атлетике, судья международной категории Кодзоев Ибрагим Абибулатович.

Ибрагим Абибулатович оставил значительный след в истории тяжёлой атлетики в Республике Ингушетия и в масштабах всей России и бывшего СССР.

Он был замечательным мастером своего дела, неутомимым тружеником и профессионалом, и Тренером с большой буквы.

Среди воспитанников Ибрагима Кодзоева – чемпионы СССР, Европы, мира и Олимпийских игр, три заслуженных мастера спорта СССР, 16 мастеров спорта СССР международного класса, более 200 мастеров спорта СССР», — сказано в сообщении на официальном сайте Министерства по физической культуре и спорту Республики Ингушетия.

Среди воспитанников Кодзоева значатся такие известные спортсмены, как Исраил Арсамаков, Рамзан Мусаев, Адам Сайдулаев и другие.