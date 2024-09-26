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Чемпионат мира по футзалу: расписание матчей на 26 сентября

Чемпионат мира по футзалу: расписание матчей на 26 сентября
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Сегодня, 26 сентября, пройдут матчи 1/8 финала мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня на 26 сентября.

Чемпионат мира по футзалу — 2024. Мужчины.
1/8 финала:

  • 15:30. Иран — Марокко;
  • 18:00. Португалия — Казахстан.

Ранее ФИФА организовала проверку из-за подозрений в договорном матче между сборными Ирана и Франции на ЧМ по футзалу в Узбекистане. Об этом сообщает RMC Sport. Уточняется, что с претензиями выступили сборные Ливии и Парагвая.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Календарь ЧМ-2024 по футзалу
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