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Самаранч-младший: Россия по-прежнему грубо нарушает Олимпийскую хартию

Самаранч-младший: Россия по-прежнему грубо нарушает Олимпийскую хартию
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Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший высказался о восстановлении членства в организации Олимпийского комитета России (ОКР). Политик также рассказал о причинах недопуска российских спортсменов на международную арену.

«Хотелось бы как можно скорее пересмотреть вопрос реинтеграции Олимпийского комитета России.

Россия не уважала олимпийское перемирие (в 2022 году. — Прим. «Чемпионата»), поэтому и была отстранена. В то же время мы не принимали чью-либо сторону в этом конфликте. Однако она (Россия. — Прим. «Чемпионата») по-прежнему грубо нарушает Олимпийскую хартию. Но как только причины для отстранения исчезнут, нам придётся усердно поработать, чтобы вернуть Россию», — приводит слова Самаранча-младшего Inside the Games со ссылкой на AFP.

Ранее в расширенный список кандидатов на пост нового главы МОК вошли Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьян, Йохан Элиаш и Фейсал Аль-Хуссейн.

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