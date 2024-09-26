76-летний Борис Скрынник переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России

Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник переизбран на свой пост, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, 76-летний Скрынник возглавляет федерацию с 2009 года. Также с 2005 по 2022 год функционер возглавлял Международную федерацию хоккея с мячом (FIB), которую покинул по собственному желанию.

В бытность игрока Скрынник выступал на позиции нападающего в составе архангельского «Водника» и сыктывкарского «Строителя». В 1969 году в составе юношеской команды «Водника» стал чемпионом СССР среди юношей. Всего за годы игровой карьеры забил 161 гол.

Борис Скрынник также является заслуженным тренером России. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также имеет множество других государственных наград.