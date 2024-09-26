В ФСБР оценили смягчение критериев допуска для российских борцов со стороны UWW

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил смягчение критериев допуска для российских борцов со стороны Объединённого мира борьбы (UWW).

«Это правильный шаг к здравомыслию. Любые решения должны приниматься на основании законов, хартии и уставов. Любое решение, которое не продиктовано уставом, это инструмент для давления. Эти ограничения в принципе совершенно безосновательные и необоснованные. Они бьют по развитию мирового спорта и олимпийского движения. Конечно, большинство спортивной общественности возмущены однополярностью принятия решений. Это двойные стандарты и путь в никуда», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

Напомним, в среду, 25 сентября, UWW обновил критерии допуска россиян и белорусов на международные соревнования. Согласно новым правилам спортсмены, имеющие отношение к ЦСКА и «Динамо», не будут попадать под запрет.