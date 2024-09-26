Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В ФСБР оценили смягчение критериев допуска для российских борцов со стороны UWW

В ФСБР оценили смягчение критериев допуска для российских борцов со стороны UWW
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил смягчение критериев допуска для российских борцов со стороны Объединённого мира борьбы (UWW).

«Это правильный шаг к здравомыслию. Любые решения должны приниматься на основании законов, хартии и уставов. Любое решение, которое не продиктовано уставом, это инструмент для давления. Эти ограничения в принципе совершенно безосновательные и необоснованные. Они бьют по развитию мирового спорта и олимпийского движения. Конечно, большинство спортивной общественности возмущены однополярностью принятия решений. Это двойные стандарты и путь в никуда», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

Напомним, в среду, 25 сентября, UWW обновил критерии допуска россиян и белорусов на международные соревнования. Согласно новым правилам спортсмены, имеющие отношение к ЦСКА и «Динамо», не будут попадать под запрет.

Материалы по теме
Глава ФСБР Мамиашвили назвал МОК «кучкой озлобленных людей»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android