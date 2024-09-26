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В Узбекистане за бронзу на шахматной Олимпиаде спортсменам подарили автомобили

В Узбекистане за бронзу на шахматной Олимпиаде спортсменам подарили автомобили
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Бронзовые призёры шахматной Олимпиады — 2024 из Узбекистана получили автомобили в подарок от президента Шавката Мирзиёева. Об этом сообщили в Kun.uz со ссылкой на Агентство по делам молодёжи страны.

Уточняется, что шахматистам подарили автомобили марки BYD Chazor. Издание пишет, что стоимость седана начинается от 250 млн сумов (около 1,8 млн рублей. — Прим. «Чемпионата»). Вдобавок к автотранспортному средству спортсменам вручили и денежные призы.

Напомним, победителем шахматной Олимпиады среди мужчин стала Индия, серебро досталось представителям США.

Ранее стали известны цены на билеты на матч за звание чемпиона мира, который пройдёт в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 20 ноября по 15 декабря 2024 года. Цены на билеты варьируются от 4608 рублей до 27 360 рублей.

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