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ВАДА опубликовало изменения в списке запрещённых веществ на 2025 год

ВАДА опубликовало изменения в списке запрещённых веществ на 2025 год
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало обновлённый список запрещенных веществ в спорте.

Данные поправки были утверждены на заседании исполкома ВАДА 12 сентября и вступят в силу с 1 января 2025 года.

В частности, в число запрещённых диуретиков и маскирующих агентов был включён ксипамид, в то время как мидодрин и тезофензин причислены к стимуляторам, а гуанфацин исключён из запрещённых веществ. Также элацестрант был отнесён к гормональным и метаболическим модуляторам как антиэстрогенная субстанция.

Из списка запрещённых процедур было удалено донорство крови (в том числе методом афереза) и её компонентов, включая плазму, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и стволовые клетки периферической крови. Единственное условие — чтобы оно осуществлялось в имеющем специальную аккредитацию донорском центре.

Полный перечень изменений доступен на официальном сайте ВАДА.

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