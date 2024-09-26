«Надеюсь, мне не придётся играть с телефона». Карлсен опубликовал фотографию из самолёта

Топовый норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал своим подписчикам, как летит домой в преддверии турнира по онлайн-шахматам Julius Baer Generations Cup.
Спортсмен выложил фотографию из самолёта в наушниках и с телефоном в руке.
«В пути домой на Julius Baer Generations Cup. Успею ли я вовремя или мне придется играть с телефона?» — написал Карлсен.
Фото: Соцсети Магнуса Карлсена
Напомним, ранее 33-летний Карлсен призвал не возвращать российских и белорусских гроссмейстеров под эгиду ФИДЕ. Также на прошлой неделе он вошёл в число десяти самых популярных спортсменов Норвегии.
Карлсен является самым молодым шахматистом, возглавивший официальный рейтинг ФИДЕ. На момент своего восхождения на высшую строчку рейтинга ему было 19 лет и 1 месяц.