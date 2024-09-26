В Словении положительно отнеслись к участию россиян в Олимпийских играх в Париже

Премьер-министр Словении Роберт Голоб поблагодарил Международный олимпийский комитет (МОК) за лояльное отношение к нейтральным российским и белорусским спортсменам на прошедших Играх-2024 в Париже.

«Премьер-министр Голоб выразил глубокую признательность за проведение Игр-2024 в Париже и за их вклад в достижение мира посредством участия спортсменов из 206 национальных олимпийских комитетов, олимпийской команды беженцев МОК и в том числе индивидуальных нейтральных атлетов с российским или белорусским паспортом», – сказано в сообщении на сайте МОК.

Напомним, на прошедших Олимпийских играх-2024 выступили 15 российских спортсменов. Единственную медаль России на этих Играх принёс дуэт теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, которые выиграли серебро в парном разряде.