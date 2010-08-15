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Ефимова — чемпионка Европы в плавании брассом на 50 м

Ефимова — чемпионка Европы в плавании брассом на 50 м
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Россиянка Юлия Ефимова стала чемпионкой Европы по водным видам спорта в плавании на 50 м брассом в Будапеште. Ефимова, выступающая с травмой плеча на континентальном первенстве, в финале установила рекорд чемпионатов Старого Света — 30,29.

Второе место заняла британкаКэйт Хэйвуд, уступившая Ефимовой 0,83 секунды. Третьей финишировала шведка Дженни Йоханссон.

Отметим, что для Ефимовой это золото стало вторым, завоёванным в Будапеште. Ранее она выигрывала заплыв на 100 м брассом.

Водные виды спорта. Женщины. Чемпионат Европы. Будапешт (Венгрия)
Плавание. Дистанция 50 м. Брасс. Финал

1. Юлия Ефимова (Россия) — 30,29.
2. Кэйт Хэйвуд (Великобритания) — 31,12.
3. Дженни Йоханссон (Швеция) — 31,24.

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