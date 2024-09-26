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Сборная Марокко обыграла Иран в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу

Сборная Марокко обыграла Иран в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу
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Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Марокко обыграла команду Ирана со счётом 4:3 и вышла в четвертьфинал турнира в Узбекистане.

ЧМ-2024 . 1/8 финала
26 сентября 2024, четверг. 15:30 МСК
Иран
Окончен
3 : 4
Марокко
1:0 Дерахшани – 03:34     1:1 Бузид – 06:55     1:2 Рафиэйпур – 10:51     1:3 Эль-Месрар – 16:40     1:4 Раисс Эль-Фенни – 19:29     2:4 Тайеби – 20:28     3:4 Оладгобад – 21:26    

Иранцы открыли cчёт во встрече на 4-й минуте: отличился Дерахшани. Далее четыре гола подряд провели марокканские футзалисты. Голами отметились Халид, Эль-Месрар, Эль-Фенни, и ещё один раз мяч побывал в воротах Ирана после автогола Рафипура. В начале второго тайма иранцы принялись отыгрывать отставание в три мяча. Таеби и Оладжхобад к 23-й минуте сократили отставание иранской команды до минимума, но на большее азиатскую сборную не хватило.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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