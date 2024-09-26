Сборная Марокко обыграла Иран в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Марокко обыграла команду Ирана со счётом 4:3 и вышла в четвертьфинал турнира в Узбекистане.
Иранцы открыли cчёт во встрече на 4-й минуте: отличился Дерахшани. Далее четыре гола подряд провели марокканские футзалисты. Голами отметились Халид, Эль-Месрар, Эль-Фенни, и ещё один раз мяч побывал в воротах Ирана после автогола Рафипура. В начале второго тайма иранцы принялись отыгрывать отставание в три мяча. Таеби и Оладжхобад к 23-й минуте сократили отставание иранской команды до минимума, но на большее азиатскую сборную не хватило.
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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