Снукерист Джадд Трамп вышел в 1/8 финала British Open — 2024

Английский снукерист чемпион мира 2019 года первый номер мирового рейтинга Джадд Трамп вышел в третий круг профессионального рейтингового турнира British Open — 2024. В матче 1/16 финала он обыграл своего соотечественника Марка Дэвиса со счётом 4:2.

Следующим соперником Трампа на турнире в Великобритании будет 32-й номер мирового рейтинга шотландец Стивен Магуайр, в своём матче второго круга обыгравший англичанина Стюарта Бинэма (4:3).

British Open — 2024 проходит с 23 по 29 сентября в Челтнеме (Англия). Общий призовой фонд турнира составляет € 502 тыс. Победитель заработает € 100 тыс. Действующим чемпионом соревнований является Марк Уильямс (Уэльс).