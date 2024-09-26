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Казахстан обыграл действующих чемпионов в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу

Казахстан обыграл действующих чемпионов в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу
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Сборная Казахстана обыграла команду из Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футзалу со счётом 2:1 (1:0, 1:1) и вышла в четвертьфинал.

ЧМ-2024 . 1/8 финала
26 сентября 2024, четверг. 18:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 2
Казахстан
0:1 Есенаманов – 10:23     1:1 Зикки – 20:16     1:2 Турсагулов – 39:46    

Счёт открыл Чингиз Есенаманов из Кахазстана. На 21-й минуте португалец Зики Те сравнял счёт. На 40-й минуте победу сборной Казахстана принёс Даурен Турсагулов. На групповом этапе Казахстан вничью завершил матч с Испанией (1:1) и обыграл Ливию (4:1) и Новую Зеландию (10:0).

Ранее сборная Марокко вышла в 1/4 финала, обойдя Иран счётом 4:3. Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Календарь чемпионата мира по футзалу - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира по футзалу - 2024
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