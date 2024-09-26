Чемпионат мира по футзалу: результаты матчей 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, прошли два матча 1/8 финала мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Чемпионат мира по футзалу — 2024. Мужчины.

1/8 финала, 26 сентября:

Иран — Марокко — 3:4 (1:4);

Португалия — Казахстан — 1:2 (0:1).

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, который были разбиты на шесть групп. В плей-офф вышли по две первых сборных из каждой подгруппы и ещё четыре, отобравшихся по лучшим показателям среди команд, занявших третьи места. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.