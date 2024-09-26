Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира по футзалу: результаты матчей 26 сентября

Чемпионат мира по футзалу: результаты матчей 26 сентября
Комментарии

Сегодня, 26 сентября, прошли два матча 1/8 финала мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Чемпионат мира по футзалу — 2024. Мужчины.
1/8 финала, 26 сентября:

  • Иран — Марокко — 3:4 (1:4);
  • Португалия — Казахстан — 1:2 (0:1).

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, который были разбиты на шесть групп. В плей-офф вышли по две первых сборных из каждой подгруппы и ещё четыре, отобравшихся по лучшим показателям среди команд, занявших третьи места. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Сетка плей-офф ЧМ по футзалу
Календарь ЧМ по футзалу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android