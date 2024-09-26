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«Бобёр, открой глаза». Гандболистка Анна Сень — о шутке Путина после победы на ОИ-2016

«Бобёр, открой глаза». Гандболистка Анна Сень — о шутке Путина после победы на ОИ-2016
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Российская гандболистка Анна Сень рассказала о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным после победы на летних Олимпийских играх 2016 года.

«Очень понравилось, когда уже после награждения Владимир Владимирович подходил ко всем сборным. Я прославилась в Рио тем, что у меня была профессиональная селфи-палка. Попросила разрешения сфотографироваться с ним. Он становился и говорит: «Бобёр, открой глаза». А это всегда говорила я, потому что у нас на всех фото Влада Бобровникова получалась с закрытыми глазами. И когда он это сказал, мы просто ошалели. Нам было очень приятно, что он так подготовлен», — приводит слова гандболистки 1rnd.

33-летняя Сень — левая полусредняя ГК «Ростов-Дон» и сборной России. В составе национальной команды она стала олимпийской чемпионкой в Рио-2016, выиграла серебряную медаль Олимпиады-2020 в Токио, завоевала серебро чемпионата Европы — 2018 и бронзу мирового первенства 2019 года.

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