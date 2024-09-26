«Токио — это ад, Рио — танцы». Гандболистка Анна Сень сравнила Олимпиады 2016 и 2021 годов

Российская гандболистка Анна Сень рассказала о своём участии в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и в Токио-2020.

«Их нельзя сравнивать. Токио — это был ад, это олимпиада без зрителей. Каждое утро ты до завтрака сдаёшь тест на коронавирус. Ты везде ходишь в маске, из олимпийской деревни не выпускают. Рио — танцы, миллионы болельщиков. В плане допинга в Рио было намного тяжелее. Я лично была 11 раз на допинге. Но, конечно, Рио я запомню навсегда. Там была собрана команда мечты, самый лучший тренер», — приводит слова гандболистки 1rnd.

33-летняя Сень — левая полусредняя ГК «Ростов-Дон» и сборной России. В составе национальной команды она стала олимпийской чемпионкой в Рио-2016, выиграла серебряную медаль Олимпиады-2020 в Токио, завоевала серебро чемпионата Европы — 2018 и бронзу мирового первенства 2019 года.