Швейцарская велогонщица находится в тяжёлом состоянии после падения на чемпионате мира

Велогонщица из Швейцарии Мюриэль Фуррер упала во время юниорской шоссейной гонки на чемпионате мира в Цюрихе. Спортсменка была доставлена ​​в больницу на спасательном вертолете. Она получила тяжёлую черепно-мозговую травму и находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщается в официальном заявлении Международного союза велосипедистов (UCI).

«Международный союз велосипедистов (UCI), Швейцарская федерация велоспорта и Оргкомитет Велопробега 2024 в Цюрихе крайне обеспокоены сложившейся ситуацией и внимательно следят за развитием событий. Они сообщат о ней как можно скорее.

На данный момент нет установленных фактов относительно того, как произошел несчастный случай. Расследование компетентными органами продолжается. По этой причине дальнейшая информация не может быть предоставлена ​​до дальнейшего уведомления", — говорится в заявлении.

Мюриэль Фуррер она выступала на чемпионате мира в гонке с раздельным стартом, где заняла 44-е место.