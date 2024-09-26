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Швейцарская велогонщица находится в тяжёлом состоянии после падения на чемпионате мира

Швейцарская велогонщица находится в тяжёлом состоянии после падения на чемпионате мира
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Велогонщица из Швейцарии Мюриэль Фуррер упала во время юниорской шоссейной гонки на чемпионате мира в Цюрихе. Спортсменка была доставлена ​​в больницу на спасательном вертолете. Она получила тяжёлую черепно-мозговую травму и находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщается в официальном заявлении Международного союза велосипедистов (UCI).

«Международный союз велосипедистов (UCI), Швейцарская федерация велоспорта и Оргкомитет Велопробега 2024 в Цюрихе крайне обеспокоены сложившейся ситуацией и внимательно следят за развитием событий. Они сообщат о ней как можно скорее.

На данный момент нет установленных фактов относительно того, как произошел несчастный случай. Расследование компетентными органами продолжается. По этой причине дальнейшая информация не может быть предоставлена ​​до дальнейшего уведомления", — говорится в заявлении.

Мюриэль Фуррер она выступала на чемпионате мира в гонке с раздельным стартом, где заняла 44-е место.

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