Швейцарская велогонщица находится в тяжёлом состоянии после падения на чемпионате мира

Велогонщица из Швейцарии Мюриэль Фуррер упала во время юниорской шоссейной гонки на чемпионате мира в Цюрихе. Спортсменка была доставлена в больницу на спасательном вертолете. Она получила тяжёлую черепно-мозговую травму и находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщается в официальном заявлении Международного союза велосипедистов (UCI).
«Международный союз велосипедистов (UCI), Швейцарская федерация велоспорта и Оргкомитет Велопробега 2024 в Цюрихе крайне обеспокоены сложившейся ситуацией и внимательно следят за развитием событий. Они сообщат о ней как можно скорее.
На данный момент нет установленных фактов относительно того, как произошел несчастный случай. Расследование компетентными органами продолжается. По этой причине дальнейшая информация не может быть предоставлена до дальнейшего уведомления", — говорится в заявлении.
Мюриэль Фуррер она выступала на чемпионате мира в гонке с раздельным стартом, где заняла 44-е место.