«Отвратительная история с открытием». Гандболистка Анна Сень — об Олимпиаде в Париже

Российская гандболистка правая полусредняя ГК «Ростов-Дон» Анна Сень высказалась об Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Были отвратительные какие-то истории с открытием, мне даже было не по себе, когда я это смотрела. Потому что Олимпиада — это всё-таки что-то высшее, лучшее. Когда ты идёшь по олимпийской деревне, а у меня это было два раза, у тебя есть ощущение, что ты сейчас один из лучших спортсменов мира. С тобой рядом Болт, Фелпс, ты ходишь с ними в одну столовую, в один допинг-центр. То, что было сейчас, для меня было дикостью. Я уверена, что большинство наших спортсменов боролись бы за высшие медали. И гандбол, я уверена, что если бы наши девочки поехали, всё бы было по-другому. Ну а так, что нас не допустили — из-за этого пострадает уровень мирового спорта», — приводит слова гандболистки 1rnd.

33-летняя Сень в составе национальной команды России стала олимпийской чемпионкой в Рио-2016, выиграла серебряную медаль Олимпиады-2020 в Токио, завоевала серебро чемпионата Европы — 2018 и бронзу мирового первенства 2019 года.