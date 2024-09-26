Россиянка Яна Бурлакова будет участвовать в чемпионате мира — 2024 по велоспорту на треке

Россиянка Яна Бурлакова примет участие в чемпионате мира — 2024 по велотреку, который пройдёт с 16 по 20 октября в в Баллерупе (Дания). Спортсменка выступит в гите на дистанции 500 метров.

«Для меня это очень хорошая новость, очень рада такой возможности. Тренер где‑то три недели назад мне сказал, что есть такая возможность. Я проделала хороший силовой блок, установила несколько своих личных рекордов на тренировках. Думаю, что готова я хорошо. К тому же квота на 500 метров с места, это одна из коронных дисциплин. Там еще будет отбор на Лигу чемпионов, мне хотелось бы отобраться, там уже была бы возможность проехать спринт и кейрин. Кроме этого, «пятисотка» на чемпионатах мира в последний раз, хотелось бы хорошо её проехать», — сказала Бурлакова «Матч ТВ».

24-летняя Бурлакова — серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 по велотреку, обладательница трёх бронзовых наград первенства Европы (2021).