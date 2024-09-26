Ян Непомнящий сыграет с Магнусом Карлсеном в первом раунде Julius Baer Generation Cup
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет с 16-м чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в первом раунде онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup — 2024. В финальной части Первого дивизиона Кубка поколений примут участие восемь шахматистов.
Все пары первого раунда Julius Baer Generation Cup:
- Ян Непомнящий (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия);
- Максим Вашье-Лаграв ( Франция) — Левон Аронян (Армения);
- Алиреза Фируджа (Франция) — Владимир Федосеев (Словения);
- Александр Грищук (Россия) — Арджун Эригайси (Индия).
Матчи начнутся в пятницу, 27 сентября. Магнус Карлсен является действующим победителем турнира. В прошлогоднем финале он обыграл Алирезу Фируджу.
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