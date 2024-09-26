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Ян Непомнящий сыграет с Магнусом Карлсеном в первом раунде Julius Baer Generation Cup

Ян Непомнящий сыграет с Магнусом Карлсеном в первом раунде Julius Baer Generation Cup
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет с 16-м чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в первом раунде онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup — 2024. В финальной части Первого дивизиона Кубка поколений примут участие восемь шахматистов.

Все пары первого раунда Julius Baer Generation Cup:

  • Ян Непомнящий (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия);
  • Максим Вашье-Лаграв ( Франция) — Левон Аронян (Армения);
  • Алиреза Фируджа (Франция) — Владимир Федосеев (Словения);
  • Александр Грищук (Россия) — Арджун Эригайси (Индия).

Матчи начнутся в пятницу, 27 сентября. Магнус Карлсен является действующим победителем турнира. В прошлогоднем финале он обыграл Алирезу Фируджу.

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