Гоги Когуашвили рассказал, кто поедет на ЧМ по греко-римской борьбе в неолимпийских весах

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили рассказал о составе на чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях.

«За прежние заслуги в команду никто не попадёт, в Тирану поедут те, кто на сегодняшний момент лучше готов. В весе до 55 кг готовится Эмин Сефершаев. А страхует его Виталий Кабалоев. В весе до 63 кг фактически мы провели отбор на закончившемся накануне турнире на призы Владимира Чебоксарова в Тюмени. Садык Лалаев выиграл турнир — он готовится к чемпионату мира, а страховать его будет Анвар Аллахьяров.

В весе до 72 кг сложно сказать, решение будет принято позже. Действующим чемпионом России, призёром чемпионата Европы является Нарек Оганян, но Аслан Висаитов выиграл и в Новосибирске, и в Тюмени, где Оганян не боролся. Это наши два претендента.

В весе до 82 кг в Тюмени в равной борьбе выиграл Рафаэль Юнусов, но Ислам Алиев — чемпион России и финалист чемпионата Европы. В этом весе не было отбора, задача была побороться. И на сегодняшний день по-прежнему приоритет у Алиева, а страхует его Юнусов», — приводит слова Когуашвили официальный сайт спортивной борьбы России.

Чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях пройдёт с 28 по 31 октября в Тиране (Албания).