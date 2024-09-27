Чемпионат мира по футзалу: расписание матчей на 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, пройдут заключительные матчи 1/8 финала мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Чемпионат мира по футзалу — 2024. Мужчины.

1/8 финала:

15:30 мск. Таиланд — Франция;

18:00 мск. Аргентина — Хорватия.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, которые были разбиты на шесть групп. В плей-офф вышли по две первых сборных из каждой подгруппы и ещё четыре, отобравшиеся по лучшим показателям среди команд, занявших третьи места. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.